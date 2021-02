Pubblicati gli avvisi pubblici per la nomina di altri 2 direttori delle strutture complesse della Asl

Pubblicati nella gazzetta ufficiale altri 2 avvisi pubblici per direttori di strutture complesse della Asl di Pescara.

«L’azione di rafforzamento dell’azienda sanitaria di Pescara», si legge in una nota, «voluta fortemente dall’amministrazione quale straordinario strumento in grado di imprimere un forte impulso a tutti i servizi e alle prestazioni erogate nell’intero territorio provinciale, si amplia con la pubblicazione degli avvisi pubblici per la nomina, con incarico quinquennale, dei direttori delle Uoc (unità operativa complessa) di Oncologia e Uoc di Nefrologia e Dialisi.

La scadenza dei bandi è fissata al 25 marzo.

Il testo integrale dei bandi è pubblicato e consultabile nel sito della Asl di Pescara: www.ausl.pe.it , nella sezione Concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Uoc Dinamiche del personale della Asl di Pescara, via Renato Paolini, numero 47, 65124 Pescara, telefono 0854253049.