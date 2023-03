La Asl cerca personale medico per l'anestesia e la rianimazione: pubblicato il bando

Pubblicato dalla Asl di Pescara l' avviso pubblico per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale medico della disciplina di anestesia e rianimazione per le esigenze della Uosd (unità operativa semplice dipartimentale) gestione anestesiologica del blocco operatorio e della Uosd terapia intensiva post operatoria Penne-Popoli.