Bando della Asl per l'assunzione di infermieri: bando, scadenza e requisiti

Avviso pubblico della Asl di Pescara per l'assunzione di infermieri in possesso di specifica esperienza lavorativa in qualità di strumentista nella sala operatoria.

Il bando, per titoli e prova, riguarda l’assunzione a tempo determinato di infermieri da assegnare presso i Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli.

Di seguito il link del bando, con il modello di domanda di partecipazione: https://www.asl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=1002