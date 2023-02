La Asl cerca operatori socio sanitari per gli ospedali di Pescara, Penne e Popoli: pubblicato il bando

Pubblicato un nuovo bando dalla Asl per l'assunzione a tempo determinato di operatori socio sanitari da destinare agli ospedali di Pescara, Penne e Popoli. Le domande, che devono essere compilate esclusivamente online, devono essere presentate entro le 24 del 28 febbraio 2023.

A chiusura dell'avviso saranno formulate tre graduatorie distinte per ogni singolo presidio ospedaliero preventivamente e obbligatoriamente indicato come quello scelto da ogni candidato.

Tutti i requisisti sono specificato nel bando. Tra quelli richiesti l'aver assolto all'obbligo scolastico o essere i possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'avere conseguito il titolo specifico di operatore sanitario a seguito del corso di formazione di durata annuale previsto dalla norma di riferimento. Se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero questo deve aver ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato.

Queste le cause di non ammissione alla procedura selettiva: la mancanza del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando, la presentazione della domanda di partecipazione ovvero della documentazione integrativa prevista a pena di esclusione con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; il mancato pagamento del contributo alle spese concorsuali di dieci euro mediante il sistema PagoPA come previsto dall'avvio.

A stilare la graduatoria sarà la commissione esaminatrice che avrà a disposizione per ciascun candidato di 50 punti da attribuire: 30 per i titoli e 20 per la prova. I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 15 per i titoli di carriera, 5 per i titoli accademici e di studio, 3 per le pubblicazioni e i titoli scientifici, 7 per il curriculum formativo e professionale.

Il topo di prova, la data e il luogo in cui si svolgerà saranno comunicati venerdì 23 marzo tramite avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Asl nella sezione “avvisi assunzioni a tempo determinato” raggiungibile dalla sezione concorsi-concorsi in atto.

I concorrenti ammessi dovranno presentarsi alla prova con un valido documento di riconoscimento; la mancata presentazione o la presentazione in ritardo, a qualsiasi titolo dovuto, anche se imputabile a causa di forza maggiore, presso la sede, nella data e nell’orario che verranno indicati nella comunicazione relativa alla data di svolgimento della prova, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura in oggetto.

I candidati che otterranno l'idoneità e dunque entreranno nelle graduatorie dovranno prendere obbligatoriamente servizio, improrogabilmente e, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dall’amministrazione in relazione alle esigenze di reclutamento, specificando che tale termine per ragioni di celerità potrà essere di volta in volta individuato anche in termini ristretti e in deroga alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl).

L'avviso del superamento della prova sarà comunicato dall'Azienda o tramite posta elettronica certificata, o tramite posta ordinaria oppure con comunicazione telefonica.