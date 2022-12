In scadenza alcuni bandi del Comune per graduatorie destinate a varie figure professionali: i dettagli

Scadranno il 17 dicembre prossimo una serie di bandi pubblicati dal Comune di Pescara per selezionare varie figure professionali da inserire in graduatoria per eventuali assunzioni, da inquadrare nella categoria giuridica D, posizione economica D1.

I bandi riguardano in particolare: esperti in "progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione" ;esperti in "ambiente e paesaggio"; esperti in geologia; esperti in "beni culturali"; esperti in "informatica e digitalizzazione"; esperti "giuridico-amministrativi e contrattualistica pubblica";esperti in "contabilità pubblica e rendicontazione fondi europei"; esperti in "progetti finanziati e fondi europei, attuazione, gestione, monitoraggio e controllo di programmi e progetti finanziati e cofinanziati"; esperti in "project management"; esperti in "comunicazione pubblica istituzionale"; esperti nei "rapporti con i media".

Per tutte le informazioni e per partecipare alle selezioni è disponibile il link dell'ente comunale: https://www.comune.pescara.it/bandi-concorso-aperti