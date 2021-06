L'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente ricerca 7 figure professionali che verranno assunte sia tempo determinato che indeterminato

Sono in totale 4 i bandi di concorso dell'Arta Abruzzo per l'assunzione di nuovo personale.

Sono complessivamente 7 le figure professionale ricercate dall'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente.

Questi i profili ricercati: 2 categoria D, full time, tempo determinato 6 mesi, comparto sanità, scadenza 8 luglio; 1 categoria D, full time, tempo determinato 12 mesi - comparto sanità, scadenza sempre 8 luglio; 2 dirigenti ambientali, full time, tempo indeterminato, scadenza 15 luglio; 2 categorie C (protette), full time, tempo indeterminato, scadenza 15 luglio.

Per tutti i dettagli del bando e per la modalità di presentazione della domanda basta collegarsi al seguente link: https://www.artaabruzzo.it/at/bandi_concorso.php