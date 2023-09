Azienda cerca un bar manager, aperte le selezioni

La società "D&C Logistica S.r.l" è alla ricerca di personale, nello specifico di una figura da "bar manager". I requisiti richiesti sono i seguenti: avere esperienza nella ristorazione o cocktail bar e saper coordinare uno staff; avere occhio per l'ordine e la pulizia nonché per il corretto svolgimento delle procedure e dei mansionari di servizio; aver ricoperto ruoli di rilievo in un locale/ristorante dove gestire le problematiche di tutti i giorni e risolverle prima che debbano intervenire terzi; amare stare a contatto con la gente in un ambiente dinamico e divertente fatto di buon drink e food.

Il locale in cui si verrà occupati si trova nella zona compresa tra le province di Pescara e Teramo. Come detto, si sta selezionando un nuovo "responsabile bar manager" possibilmente con esperienza analoga nel settore e che abbia una spiccata dote di leadership. Contratto di lavoro: tempo pieno, tempo indeterminato, tempo determinato, con orario flessibile e turni. È possibile mandare la propria candidatura alla mail dclogisticasrl@gmail.com specificando nell'oggetto "Candidatura per bar manager".