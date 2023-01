Selezione pubblica dell'Arta Abruzzo, prevista l'assunzione di un collaboratore tecnico professionale

Un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, da parte dell'Arta Abruzzo per l’assunzione a tempo pieno e determinato di una unità di personale nel profilo di collaboratore tecnico professionale.

La figura che verrà scelta sarà inquadrata in categoria D iniziale, del vigente Ccnl comparto Sanità.

La nuova figura si occuperà dell’esecuzione delle attività tecnico-scientifiche di cui alla convenzione Terna/Arta per il monitoraggio Elf in corrispondenza del “Collegamento in corrente in continua Hvdc 500 Kvcc Italia-Montenegro”.

La durata del contratto è di 12 mesi, eventualmente prorogabile nei termini di legge. Per candidarsi c'è tempo fino alle ore 12 di giovedì 19 Gennaio 2023. Maggiori informazioni al seguente link: https://www.artaabruzzo.it/bando.php?id=354