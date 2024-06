Avviso di selezione per la formazione di tre graduatorie di rilevatori per il censimento permanente

È stato pubblicato dal Comune di Pescara un avviso di selezione per soli titoli, riservato sia ai dipendenti, a tempo indeterminato dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore che a soggetti esterni agli enti, per la formazione di tre graduatorie di rilevatori.

Le tre graduatorie di rilevatori, una per Comune, sarà utile per l'esecuzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 23:59 del 28 giugno.

Tutti i dettagli sono disponibili al seguente link: https://www.comune.pescara.it/node/9742