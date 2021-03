Nuovo avviso pubblico della Regione Abruzzo, bando per 28 posti a tempo indeterminato

Concorso dell'ente regionale che 4 tipologie di figure professionali da inserire in organico

Un nuovo avviso pubblico della Regione Abruzzo per la selezione di personale categoria C a tempo indeterminato e pieno.

L'ente regionale ha infatti pubblicato un bando di concorso per 28 posti di lavoro.

Queste le figure professionali che vengono ricercate:

5 assistente tecnico in possesso di diploma di Geometra o diploma di Perito Industriale in edilizia;

5 assistente informatico in possesso di diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico a indirizzo Informatica e Telecomunicazioni oppure diploma di Perito Industriale a indirizzo informatico oppure Ragioniere Programmatore;

10 Assistente Contabile in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;

8 Assistente Amministrativo in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 7 maggio 2021. Per tutti i dettagli basta collegarsi al seguente indirzzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/concorsi-pubblicati