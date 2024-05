La Soprintendenza cerca otto collaboratori: pubblicato l'avviso pubblico per diverse professionalità

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di 8 incarichi di collaborazione per diverse figure professionali.

In particolare, si cercano 3 archeologi, uno storico dell'arte, un architetto, due unità per profilo tecnico (architetto/ingegnere), un'unità per profilo tecnico (geometra).

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata tramite portale di reclutamento Inpa del dipartimento della Funzione Pubblica, previa registrazione e autenticazione attraverso i sistemi SpID, CIE, CNS e/o eIDAS, secondo le istruzioni specificate, compilando l’apposito format. Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità. Il termine previsto per la scadenza del bando è giovedì 6 giugno 2024, alle ore 12.

I requisiti sono diversi in base al profilo professionale per cui si concorre. Un'apposita commissione procederà alla verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti generali e dei requisiti specifici e per questi ultimi attribuirà a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50. A quel punto, per ogni profilo sarà redatta una prima graduatoria, con l’elenco dei nominativi dei candidati secondo l’ordine di merito in relazione alla valutazione curriculare.

Per la valutazione finale e sulla base delle risultanze della prima fase, saranno invitati al colloquio in presenza attraverso comunicazione sul sito web istituzionale nella pagina dedicata i primi cinque candidati della graduatoria su base curriculare di ciascun profilo.

I colloqui individuali si svolgeranno a partire dal 10 giugno 2024, nella sede dell’amministrazione, in via degli Agostiniani 14, a Chieti, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito web istituzionale nella pagina dedicata.