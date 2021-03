Dalla Asl di Pescara bando di concorso per 100 posti di infermiere a tempo indeterminato: tutti i dettagli

Per presentare la domanda è necessario iscriversi obbligatoriamente all'apposito link della Asl di Pescara

La Asl di Pescara ha indetto un concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 100 nuovi infermieri, categoria D. L'azienda sanitaria pescarese intende quindi ulteriormente potenziare il personale sanitario e in particolare quello infermieristico.

Fra i requisiti per la partecipazione al bando, la laurea in Infermieristica – classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (Classe L/Ssnt1) o diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., oppure diplomi riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000 (G.U. 17.08.2000, n. 191) e l'iscrizione all'albo delle professioni infermieristiche.

Per iscriversi al concorso, occorre obbligatoriamente registrarsi al portale https://auslpe.iscrizioneconcorsi.it/ . Il bando sarà aperto fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.