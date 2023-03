L'aeroporto d'Abruzzo cerca personale a tempo determinato: aperte le candidature

La Saga ha aperto due procedure per la selezione di personale per per l'assunzione a tempo determinato nell'aeroporto d'Abruzzo. Si tratta complessivamente di 10 figure professionali: la prima riguarda 4 addetti come check-in agent con contratto a tempo determinato full-time con turni avvicendati anche spezzati per un periodo di cinque mesi con eventuale possibilità di prorogare, al 6° livello del Ccnl Aeroporti, gestori aeroportuali, in turno. La scadenza è fissata per il 24 marzo. Tutti i requisiti e le modalità per candidarsi sono nel seguente link: bit.ly/3LskAaz



La seconda riguarda 6 addetti operatori di rampa con contratto a tempo determinato full time con turni avvicendati con orario spezzato per un periodo di cinque mesi con eventuale possibilità di prorogare, al 6° livello del Ccnl aeroporti, gestori aeroportuali. Anche in questo caso la scadenza è per il 24 marzo. Requisiti e modalità sul seguente link: bit.ly/3YX2ZdU