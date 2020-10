Partono anche in Abruzzo le selezioni per 21 posti di operatore di custodia e sorveglianza del Mibact

Parte anche in Abruzzo la selezione di 21 operatori per la custodia, alla vigilanza e all'accoglienza promossa dal ministero dei beni e le attività culturali e del turismo. I centri per l'impiego, fa sapere la Regione, hanno pubblicato i relativi bandi per stilare le graduatorie ed avviare le prove di selezione.

Dal 24 ottobre al 7 novembre gli iscritti ai cpi potranno chiedere di essere inseriti nella graduatoria presentando domanda sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it/.

I Centri per l'impiego entro 30 giorni dal 7 novembre stileranno una graduatoria redatta in base a criteri oggettivi, come l'anzianità di iscrizione al centro dell'impiego, reddito dichiarato, stato patrimoniale e carico famigliare. Le graduatorie verranno pubblicate sui siti istituzionali.

I posti saranno così ripartiti: