Crolla l'occupazione in Abruzzo nel primo trimestre 2022: persi 28 mila posti di lavoro

Dati preoccupanti per l'Abruzzo sul fronte dell'occupazione nel primo trimestre 2022, con un calo di ben 28 mila unità fra la fine del 2021 e i primi 3 mesi dell'anno in corso. Lo ha fatto sapere Aldo Ronci con il suo studio che ha analizzato i dati mostrando un calo del 5,5% di ben sette volte superiore alla media nazionale pari allo 0,8%. Questa flessione fa registrare all’Abruzzo il peggior risultato a livello nazionale. Bene solo l'agricoltura con un + seimila occupati, crollano i servizi con -17.000 unità, industria -2.000, costruzioni -4.000, turismo e ristorazione -11.000.

Nel I trimestre 2022 si registra un incremento di 9.000 disoccupati pari al 9,4% in controtendenza rispetto a quello nazionale che ha segnato un decremento del 4,6%. Dati negativi anche per l'andamento delle imprese che segnano o fatturati in calo o crescite risibili rispetto al 22,9% della media nazionale, con l'Abruzzo al terzultimo posto nella graduatoria nazionale:

"Il quadro conferma che il sistema economico abruzzese si trova in una situazione di oggettiva difficoltà. Tale difficoltà è da imputare soprattutto al fatto che il sistema produttivo abruzzese è composto per la gran parte da micro e piccole imprese che comunque rappresentano il 96% del totale delle imprese e impiegano il 56% degli occupati. Esse hanno problemi di carattere strutturale e una scarsa propensione all’innovazione e pertanto c’è l’esigenza di escogitare iniziative e reperire risorse capaci di promuovere il miglioramento della competitività."