Occupabilità degli adulti, Pescara ottiene finanziamento per il progetto Create2 Evaluate

La città di Pescara ha ottenuto dall'Unione Europea il finanziamento per il progetto Create2 Evaluate (Competitive Regions and Employability of Adults through Education). Al centro del progetto c'è il tema dell'occupabilità degli adulti.

L’idea finanziata, come si legge in una nota, è di "sviluppare strumenti di analisi e valutazione delle politiche pubbliche dell’apprendimento negli adulti che permettano di avvicinare - già in fase programmatoria - le esigenze della domanda e dell'offerta".

Il ruolo del partner “Città Pescara” sarà, in questo contesto, quello di "contribuire allo sviluppo di tali strumenti, valorizzando la propria esperienza come “Public Sector”; l’azione in campo è inerente ai sistemi e ai meccanismi di analisi preventiva e di valutazione delle politiche (e programmi) di Adult Education, allo scopo di implementare reciprocamente, tra partner qualificati, la formulazione di piani analoghi di Formazione continua efficiente, sulla base delle migliori pratiche disponibili".