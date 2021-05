Un nuovo minibus a metano per la zona dei Colli di Pescara, l'annuncio di Tua [FOTO]

Il nuovo mezzo ecologico, che è stato presentato in anteprima oggi, venerdì 14 maggio, sarà utilizzato per le strade dei Colli

Un nuovo minibus "green" a metano che sarà in servizio nella zona dei Colli a Pescara.

È quello che annuncia la Tua che informa anche come dalla prossima settimana 8 nuovi mezzi di ultima generazione saranno in servizio nell'area metropolitana Pescara-Chieti.

L’azienda di trasporti della Regione Abruzzo arricchisce la flotta di veicoli in servizio nel comune di Pescara.

È stato infatti presentato oggi, alla presenza del presidente Gianfranco Giuliante, del direttore generale Maxmilian Di Pasquale e del sindaco di Pescara Carlo Masci, il nuovissimo Sitcar “Road” su autotelaio Iveco Daily Cng da 7 metri e 70 pronto per essere immesso in servizio e a servire la zona Colli a Pescara.

Si tratta di un mezzo moderno, un minibus a metano a basso impatto ambientale, dotato di 39 posti dei quali 10 seduti, 27 in piedi e uno dedicato al personale diversamente abile (il mezzo è dotato di pedana di incarrozzamento manuale a ribalta), ideale per il trasporto nelle aree residenziali grazie alla sua grande maneggevolezza, ai consumi bassi e alle emissioni ridotte che lo rendono un mezzo assolutamente ecologico e green. Il minibus monta, infatti, un motore con alimentazione a metano ed è stato “brandizzato” con le immagini del Ponte del Mare, uno dei simboli per antonomasia della Città di Pescara.

I vertici della Tua hanno poi annunciato che, dalla prossima settimana, entreranno in servizio nelle province di Pescara e Chieti 8 nuovi bus Iveco Crossway Low Entry Line E6 da 12,10 metri di lunghezza che rientrano nel piano di ammodernamento della flotta aziendale già annunciato nei mesi scorsi. I nuovi 8 bus della Iveco, non solo si inseriscono nel piano di rinnovamento generale del parco gomma aziendale, ma presentano anche caratteristiche tecnologiche di rilievo quali un bassissimo impatto ambientale (le emissioni sono conformi alla più recente direttiva Euro 6 step D) e una serie di tecnologie all’avanguardia come le emettitrici/validatrici di titoli di viaggio, il Pos per la bigliettazione con carte di credito, un sistema conta-passeggeri alle porte, il sistema Tvcc di controllo retromarcia (telecamera esterna) e porta posteriore (telecamera interna) con monitor sul cruscotto del conducente e un computer e rete telematica di bordo per l’interfacciamento in tempo reale con la centrale operativa. I nuovi mezzi sono inoltre equipaggiati con un impianto di spegnimento automatico degli incendi nel vano motore ad acqua nebulizzata, ma anche sistemi elettronici di sicurezza della frenata e della stabilità in marcia del veicolo.

«L’azienda amplia la propria flotta e mette al servizio della collettività mezzi di ultima generazione, a bassissimo impatto ambientale e che, ne siamo certi, consentiranno di proseguire sulla strada della transizione ecologica già intrapresa», dichiara il presidente della Tua Spa, Gianfranco Giuliante. «ringraziamo il sindaco Masci per la sua presenza e siamo lieti di mostrare a lui, in anteprima, il nuovo minibus che l’azienda ha acquistato proprio per metterlo a disposizione della città di Pescara. Un mezzo green, a bassissimo impatto ambientale che entrerà in funzione nella zona Colli e che rappresenta, a nostro avviso, una interessante soluzione da utilizzare nelle aree residenziali e urbane della città tant’è che sarà oggetto di una prima sperimentazione che, se porterà ai risultati sperati, potrebbe portarci ad acquistarne altri da inserire nella nostra flotta».

Il presidente Giuliante sottolinea, infine l’opera continua di ammodernamento della flotta: «Siamo felici di annunciare che, dalla prossima settimana, entreranno in servizio 8 nuovi mezzi che, tra le province di Pescara e Chieti, andranno ad implementare e a rinnovare il parco autobus della nostra azienda consentendo così di offrire all’utenza un servizio sempre più all’avanguardia in un momento così importante in cui la vita sta tornando alla normalità” ha concluso Giuliante. “Ancora una volta la TUA dimostra, anche in un momento di generale difficoltà, grandissima attenzione alle esigenze della collettività andando ad investire in maniera consistente nell’ammodernamento del proprio parco mezzi nell’ottica di offrire un servizio sempre migliore all’utenza».