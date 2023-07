Ricevuto in Comune il nuovo direttivo dell'Ascom Abruzzo Pescara [FOTO]

Il nuovo direttivo dell'Ascom Abruzzo Pescara è stato ricevuto in Comune dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore al commercio Alfredo Cremonese. I due amministratori hanno salutato e accolto il neo presidente di Ascom Abruzzo Pescara, Pierluigi Vasile, che a sua volta ha presentato il vice, Maria D'Angelo, e i tre altri componenti in rappresentanza del direttivo: la commercialista Serena Tiberio e gli imprenditori Antonio D'Angelo e Daniele Carfagna.

"Uno dei nostri obiettivi è la crescita culturale e, nello stesso tempo, turistica della città - ha ribadito Vasile - per cui saremo al fianco dell'amministrazione e dei cittadini collaborando a tutte le giuste iniziative poste in essere e coinvolgendo i tesserati con la messa a disposizione gratuita dei propri locali per ospitare eventi culturali".

È intervenuto anche il presidente dell'Ascom Abruzzo, Angelo Allegrino, che ha ribadito a Masci e Cremonese la "massima disponibilità" a collaborare per la crescita e il benessere della città e degli stessi appartenenti alle categorie presenti nell'associazione: "Il lavoro svolto negli anni e quello che stiamo svolgendo - ha affermato Allegrino - non può prescindere da una stretta e fattiva collaborazione, oltre alle attivita produttive, commercio artigianato e turismo, anche sulla cultura e sul sociale. Ascom Abruzzo è al servizio della collettività".