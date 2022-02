Rinnovato il consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, Di Bartolomeo è il nuovo presidente

Michele Di Bartolomeo è il nuovo presidente del consiglio dell'ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Pescara.

Di Bartolomeo succede a Giancarlo Grossi.

Il nuovo presidente sarà affiancato dalle colleghe Francesca Della Torre (tesoriera), Caterina Antonella Semola (segretaria) e Carlo Gabriele come vicepresidente.

Claudio Luciani, Mirko Miscia, Barbara Grugnale, Alessandra Moscone, Alberto Cerretani (che sarà anche il presidente del nuovo comitato per le pari opportunità), Lucio D'Anteo e Gianluigi Conti fanno parte del consiglio.

«Una squadra costruita giorno dopo giorno, in anni di lavoro unitamente a tanti altri fantastici colleghe e colleghi», commenta il vice presidente Gabriele, «grazie a tutti coloro che ci hanno dato fiducia, a tutti coloro che hanno creduto in noi votando massicciamente per il rinnovo del consiglio dell’ordine, del comitato per le pari opportunità, e del collegio dei revisori contabili. Un duro lavoro ci attende per recuperare la posizione di rispetto e di alta professionalità che tutti noi iscritti meritiamo. Sarà importante recuperare altresì lo spirito di appartenenza all’entità a cui apparteniamo e che ci darà sicuramente la forza per cambiare le cose».