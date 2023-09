Insediato il nuovo Cda dell'agenzia di sviluppo della Camera di Commercio, La Pergola è il presidente

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell'agenzia di sviluppo della Camera di Commercio Chieti-Pescara.

Ivano La Pergola è il presidente mentre Gianluca Luminari è il vicepresidente.

Silvia D’Alessandro, Pier Carmine Tilli e Massimo Staniscia sono i componenti del nuovo Cda che, nel prossimo quinquennio, guiderà l’agenzia di sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara.

Alla luce del rinnovo del consiglio camerale avvenuto lo scorso luglio, si stanno pian piano rinnovando anche gli altri organi del sistema camerale Chieti Pescara. Questo il commento di La Pergola, presidente neo eletto: «Abbiamo il compito di fornire, sempre di più e sempre meglio, strumenti di supporto e di sviluppo a favore della crescita e della competitività del tessuto imprenditoriale locale, concentrando la nostra azione in quelle aree che, nel corso degli anni, si sono sempre più consolidate come l’internazionalizzazione, l’innovazione e la creazione di start-up di impresa. Lo faremo con le preziose professionalità di cui Agenzia di sviluppo dispone al suo interno e attraverso i servizi di informazione e formazione, orientamento e assistenza, progettazione e promozione che fanno parte della nostra offerta. Ringrazio il presidente della Camera di Commercio, Gennaro Strever, che mi ha nominato nel delicato ma prestigioso ruolo di presidente di agenzia di sviluppo e i componenti del consiglio di amministrazione appena insediato: lavoreremo avendo ben presente la mission e la vision dell'agenzia, consolidando e ampliando le nostre partnership, le iniziative e i progetti, facendo "rete" per lo sviluppo economico locale e regionale. Infine una battuta: in una società che deve essere sempre più sostenibile, essere nella regione "verde" d'Italia aumenta il nostro impegno per aggiungere valore a processi, prodotti e sistemi gestionali aziendali che siano sempre più sostenibili e orientati a logiche di economie circolari».

L’agenzia di sviluppo è l’azienda speciale della Camera di commercio Chieti Pescara, che ha sede nel capoluogo teatino presso la storica struttura in Largo G.B. Vico. Ha il compito di mettere a disposizione del proprio target, composto da medie e piccole imprese, aspiranti e neo imprenditori, Neet (giovani che né studiano, né lavorano), una offerta di servizi gratuiti nei settori dell’internazionalizzazione, orientamento al lavoro, innovazione e formazione, volti all’accrescimento delle conoscenze e competenze. L’Agenzia di sviluppo è anche, insieme alla Camera di commercio Chieti Pescara, punto di impresa digitale e partner dell’enterprise europe network, la più grande rete europea di supporto e assistenza alle Pmi – piccole e medie imprese. Nella prossima giunta, che si terrà il 5 ottobre, sarà invece rinnovato il Comitato dell’imprenditoria femminile della Camera di commercio Chieti Pescara che ha il compito di sostenere la nascita ed il consolidamento delle imprese rosa, contribuendo all’occupazione, alla crescita e all’aumento di competitività dei sistemi produttivi.