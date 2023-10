Nuovo avviso del Comune di Spoltore per le targhe alle attività storiche

Il Comune di Spoltore ha pubblicato un nuovo avviso per l'assegnazione delle targhe alle attività storiche.

Il riconoscimento della qualifica avviene attraverso l’iscrizione a un apposito albo.

Le domande dovranno essere inoltrate, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it, entro e non oltre il 15 novembre 2023.

Farà fede la data della ricevuta di consegna della posta elettronica certificata. «L’albo è uno strumento di valorizzazione degli esercizi commerciali e artigianali di tipo tradizionale presenti sul territorio comunale», sottolinea il sindaco Chiara Trulli. La commissione aggiudicatrice, ai fini dell’istruttoria, si avvarrà dell’ausilio della Camera di Commercio di Pescara – Chieti.

«La qualifica di "Attività storica della Città di Spoltore" è aperta a tutte le attività commerciali, artigianali, alle strutture ricettive, a farmacie e tabaccherie che presentino caratteristiche di eccellenza in termini di presenza storica sul territorio cittadino, e siano testimonianza della tradizione imprenditoriale e commerciale locale», aggiunge l’assessore alle Attività Produttive, Stefano Sebastiani. Per ottenere l’iscrizione all’Albo e il riconoscimento una attività deve essere in vita in modo continuativo da almeno quaranta anni, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano mantenute le caratteristiche originarie. I locali in cui viene esercitata l’attività, inoltre, devono avere l’accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio. Viene considerata, inoltre, la presenza di elementi di particolare interesse storico, architettonico o ambientale particolarmente significativi per la tradizione e la cultura di Spoltore.