Un nuovo amministratore delegato per la società Strada dei Parchi che gestisce le autostrade A24 e A25

Nuovo amministratore delegato per Strada dei Parchi Spa, la società che gestisce in concessione le autostrade A24 e A25. Si tratta di Costantino Ivoi che prende il testimone da Riccardo Mollo.

Ivoi vanta un solido e qualificato curriculum nel settore autostradale; già amministratore delegato di Sat (Società autostrada tirrenica) e Rav (Raccordo autostradale Valle d’Aosta), ha maturato importanti esperienze pregresse in Autostrade per l’Italia, dove è stato anche controller di gruppo e direttore di Tronco a Cassino, e, prima ancora, nel settore della consulenza strategica, in The Boston Consulting Group.

"All’amministratore delegato uscente va il ringraziamento dell’azionista per aver traghettato la Società nel lungo e complesso contenzioso con lo Stato, a seguito della revoca in danno della concessione e successivo reintegro nella gestione delle autostrade A24/A25. Al nuovo amministratore delegato il compito di continuare a tracciare il percorso della società all’insegna dell’attenzione per il cliente e della valorizzazione di un territorio straordinario, in un contesto caratterizzato dalla sfida di completare l’adeguamento dell’infrastruttura ai più avanzati standard di sicurezza e di innovazione."