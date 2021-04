Tre nuovi voli Ryanair da Pescara verso Sicilia, Sardegna e Veneto per l'estate

Sono 3 le nuove rotte che Ryanair lancia da Pescara per l'estate 2021.

I nuovi voli della compagnia low cost irlandese avranno come destinazione Treviso (a partire da giugno), Alghero e Trapani (da luglio).

Tutte le rotte saranno operative con due frequenze settimanali.

La programmazione di Ryanair da Pescara per l’estate 2021 prevede: 14 rotte in totale, 3 nuove nazionali verso Treviso, Alghero e Trapani, tutte operative con 2 frequenze settimanali, oltre 40 voli a settimana, collegamenti con destinazioni turistiche come Girona e Malta, oltre a mete come Londra e Praga. I clienti italiani possono prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo”, nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifche. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì sabato 3 aprile sul sito Ryanair.com.

«Grazie all’implementazione dei programmi di vaccinazione che continuerà nei prossimi mesi», dice Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair, «il traffico aereo è destinato a crescere e siamo lieti di lanciare tre nuove rotte da Pescara verso Treviso (a partire da giugno), Alghero e Trapani (da luglio) tutte operative con due frequenze settimanali, nell'ambito della programmazione estesa per l'estate '21. I clienti Ryanair possono ora prenotare una meritata pausa estiva con la certezza che, se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo».

Questo quanto dichiara invece Enrico Paolini, presidente della Saga: