Aeroporto d'Abruzzo: da settembre nuovi voli per Genova, Trieste e Verona

Dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara si volerà verso tre località italiane dal mese di settembre.

Sarà infatti possibile raggiungere gli aeroporti di Genova, Trieste e Verona.

A operare le nuove tratte sarà la compagnia aerea FlyLeOne che baserà un proprio aereo nello scalo pescarese.

L'aereo utilizzato è un Beechcraft 1900 da 19 posti e la frequenza sarà di 3-4 voli a settimana dal lunedì al venerdì. La compagnia aerea FlyLeOne già da metà luglio proporrà voli verso Spalato e Dubrovnik in Croazia, Corfù in Grecia, Figari in Corsica, Pantelleria e Lamezia Terme.

I biglietti saranno disponibili sul sito www.flyleone.com o www.flyonetravel