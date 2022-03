Nuovi voli dall'aeroporto d'Abruzzo per Inghilterra e Germania, Federalberghi: "Ottima opportunità per il turismo"

I nuovi voli dall'aeroporto d'Abruzzo per Memmingen in Germania e Manchester in Inghilterra rappresentano un'ottima opportunità per attrarre nuovi flussi turistici sull'Abruzzo.

È il pensiero che esprime Daniela Renisi, presidente di Federalberghi/Confcommercio Pescara.

«La notizia odierna che da fine marzo saranno attivati due nuovi voli Ryanair dall’aeroporto di Pescara con destinazione Menningen e Manchester rappresenta una ottima opportunità per attrarre nuovi flussi turistici sul nostro territorio», dice la Renisi, «dispiace sicuramente perdere nel contempo una destinazione storica come quella di Francoforte ma c’è da dire che erano anni che chiedevamo come Federalberghi-Confcommercio un collegamento con la Baviera e il collegamento con l’aeroporto di Menningen, che in Germania è conosciuto come aeroporto Monaco Ovest, va ad esaudire tale auspicio».

Poi la numero 1 dell'associazione di categoria conclude: «Anche il collegamento con Manchester, qualora venisse attuata una buona promozione delle bellezze del nostro territorio, potrebbe sviluppare nella stagione estiva interessanti flussi dalla parte nord-ovest del’Inghilterra, comprendente anche Liverpool, che finora non era mai stata collegata. Quello che è importante per generare incoming è che l’attivazione delle rotte sia accompagnata da una valida comunicazione e promozione da parte della Regione Abruzzo e che sia data continuità nel tempo a tali destinazioni affinché si possano ingenerare flussi turistici consistenti e duraturi».