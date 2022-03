Cisl: "Tariffe agevolate per i lavoratori sui nuovi parcheggi a pagamento"

Il coordinatore dell'Ast Cisl di Pescara, Franco Pescara, e il coordinatore della Cisl Fp di Pescara, Vito Di Milia, fanno sapere che saranno previsti abbonamenti e sconti sui nuovi parcheggi a pagamento che l'amministrazione comunale sta realizzando in queste ore, riconvertendo la destinazione d'uso dei vecchi stalli che, fino a pochi giorni fa, erano a sosta gratuita. La Cisl precisa che il Comune aveva "invitato le organizzazioni sindacali per un confronto e per metterle al corrente di tale decisione" ma "solo la Cisl, unitamente alla propria federazione Cisl Funzione Pubblica, ha raccolto l’invito ed ha partecipato alla riunione, durante la quale ha appreso tali informazioni".

In quella sede il sindacato ha evidenziato, in particolar modo, le "forti criticità su due dei parcheggi in variazione e precisamente quello di via Paolini nell’area adiacente all’ospedale di Pescara e quello di via Ostuni alle spalle della Prefettura e della Provincia di Pescara". Entrambi i parcheggi, sottolinea la Cisl, "sono maggiormente frequentati da lavoratrici e lavoratori che quotidianamente sostano per il tempo della durata della loro prestazione lavorativa e pertanto sia il pagamento giornaliero che l’abbonamento a tariffa standard sarebbe risultato molto oneroso da sostenere per tutte le categorie di lavoratori del comparto pubblico compreso anche il personale dell’indotto".

Così la Cisl ha richiesto che per entrambe le aree di sosta "venisse applicata una tariffa ridotta con il 50% di sconto sull’abbonamento" e che "l’abbonamento per il parcheggio di via Ostuni consentisse la sosta anche nell’area di via Bologna (adiacente agli uffici Inps) senza aggravi di costo". L'amministrazione Masci ha approvato la proposta per entrambi i parcheggi a tariffe agevolate e, pertanto, tutti i lavoratori potranno adesso sottoscrivere l’abbonamento mensile al prezzo di 20 euro al mese. L’amministrazione "sta provvedendo, entro pochi giorni, nel disporre gli atti propedeutici alla ratifica di tali accordi presi", informa la Cisl, che comunque continuerà "a monitorare affinché tale iter venga concluso positivamente".