È stata nominata la nuova giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara.

È composta da sette componenti che affiancheranno il presidente Gennaro Strever, nel corso del prossimo quinquennio alla guida dell'ente camerale.

Nella sede legale di Chieti, i consiglieri espressione dei diversi settori produttivi hanno scelto al proprio interno i membri della giunta.

A essere stati eletti sono: Alfonso Ottaviano (agricoltura), Linda D’Agostino (artigianato), Lido Legnini (commercio), Enrico Marramiero (industria), Marco Belisario (trasporti e spedizioni), Riccardo Padovano (turismo) e Mario Miccoli (associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti). Vicepresidenti saranno Lido Legnini, con funzioni vicarie, e Linda D’Agostino.

«Dopo la nomina del consiglio nelle scorse settimane, ora anche i componenti della giunta camerale sono stati individuati e al loro va il mio ringraziamento per l’impegno che sono certo profonderanno nello svolgimento del loro incarico nell’interesse dell’intero sistema produttivo del territorio», commenta il presidente Strever, «siamo pronti, dunque, per iniziare questo nuovo quinquennio con tanti progetti, iniziative e obiettivi da raggiungere per continuare a sostenere le imprese del nostro territorio e per contribuire alla crescita economica dell’intera regione».