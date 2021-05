Rapine in banca, calo del 50% in Abruzzo nel 2020: 2 colpi a Pescara

Nel 2020 sono state in totale 3 le rapine messe a segno negli sportelli delle banche abruzzesi, ovvero la metà di quelle registrate l’anno prima quando furono 6 con un calo del 50 per cento.

A livello nazionale le rapine allo sportello sono passate da 272 del 2019 alle 119 del 2020 (-56,3%). Cala anche il cosiddetto indice di rischio, cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli, che è passato da 1,1 a 0,5 a livello nazionale e da 1,1 a 0,6 in Abruzzo.



Delle 3 rapine avvenute nella nostra regione, 2 sono state messe a segno in provincia di Pescara e una in quella di Chieti.