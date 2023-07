Anche il mese di giugno si chiude positivamente per l'aeroporto d'Abruzzo con 95.192 passeggeri: +18% rispetto a giugno 2022

Continua la tendenza positiva in questo 2023 per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara.

Nel mese di giugno sono stati 95.192 i passeggeri che hanno scelto di volare da e per lo scalo aeroportuale pescarese nel solo mese di giugno.

Il dato rappresenta un incremento del 18% rispetto agli 80.800 viaggiatori registrati nello stesso mese dello scorso anno.

Come rimarcano dalla Saga, che si occupa della gestione dell'aeroporto, l'aumento dei flussi diventa ancora più significativo prendendo in esame il primo semestre del 2023. Da gennaio a giugno di quest'anno sono stati 405.423 i passeggeri registrati, ovvero il 33 per cento in più del 2022 quando nello stesso periodo erano stati 304.182. La stagione estiva dell'aeroporto d'Abruzzo conta in totale 18 destinazioni. Con Ryanair si viaggia verso Milano Bergamo ogni giorno così come Londra; Bruxelles Charleroi tutti i giorni tranne il sabato; Torino martedì, giovedì, sabato e domenica; Düsseldorf lunedì, martedì, giovedì e sabato; Malta martedì, giovedì, venerdì e domenica; Trapani lunedì mercoledì e giovedì; Catania il martedì, il giovedì e il sabato; Bucarest lunedì, mercoledì e venerdì; Praga martedì e sabato, Memmingen, mercoledì e sabato; Varsavia mercoledì e sabato; Cracovia, lunedì e venerdì. Il collegamento con Alghero viene effettuato il martedì e il sabato; quello con Barcellona Girona il mercoledì e la domenica. Con Ita Airways, si vola da e per Milano Linate, con Luxair, il Lussemburgo è raggiungibile il lunedì e il venerdì. Infine con Wizzair, il volo per Tirana è effettuato martedì, giovedì, sabato e domenica.