Nims (Gruppo Lavazza) cerca giovani personal shopper del caffè in Abruzzo con un job day a Teramo

Reclutare nuovi personal shopper del caffè.

Questo l'obiettivo del job day organizzato a Teramo il 30 settembre da Nims, società del Gruppo Lavazza.

La previsione è l'inserimento di nuovi personal shopper del caffè in Abruzzo ovvero una nuova figura professionale con l’ambizione non solo di vendere ma anche di creare maggiore “cultura” sul mondo del caffè.

A oggi sono 160 le figure attive nella nostra regione e più di 60 sono state introdotte nel corso dei primi 6 mesi del 2021 ma la ricerca continua. Si tratta di una figura professionale innovativa, unica e peculiare, che sarà adeguatamente formata per sviluppare competenze specifiche e particolari qualità umane come la capacità di ascolto, la disponibilità e la capacità di entrare in sintonia con il cliente. L'esperto del caffè e incaricato alla vendita sarà attento a tutte le nuove tendenze del settore, con una grande conoscenza sul caffè, le sue origini, le sue peculiarità e le sue tipologie.

Per maggiori informazioni e partecipare al Reclutamento Day compilare il modulo sul sito Nims: https://bit.ly/3CfDvgU