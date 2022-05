Anche quest'anno "affonda" il collegamento Pescara-Croazia: il bando è un flop

Niente collegamento marittimo Pescara-Croazia per la stagione 2022: il bando è un flop. A rendere noto il suo esito è la camera di commercio Chieti-Pescara che un mese fa aveva lo aveva indetto nella speranza di ripristinare la tratta già quest'anno. Un bando che avrebbe dovuto coprire il triennio 2022-2024 garantendo un servizio di trasporto passeggeri dal porto di Pescara verso uno o più porti della Croazia, con almeno due corse settimanali (andata e ritorno) tra il venerdì e la domenica nel periodo compreso tra il primo luglio 2022 e il 15 settembre 2024.

Meglio non va per il triennio 2023-2025: una sola manifestazione d'interesse per il collegamento. “Quanto prima – aggiunge la camera di commercio – i partner del progetto si riuniranno in un tavolo tecnico per definire, sin da ora, la riattivazione di un nuovo bando per il triennio 2023-2025”. I partner sono, oltre all'ente camerale, il Comune di Pescara, la Regione Abruzzo e l'autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale. Per ora, dunque, la possibilità di veder ripristinato il collegamento resta una chimera.