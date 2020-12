Natale, raccolti 220mila euro dal mercatino di beneficenza della Fater

In occasione del Natale sono stati raccolti 220mila euro dal mercatino di beneficenza della Fater. Nello specifico Fater, Fameccanica e le altre società del Gruppo Angelini hanno promosso un'autentica gara di solidarietà, tenutasi dal 7 al 20 dicembre, a favore delle Onlus WeWorld per la difesa delle donne e il supporto ai più piccoli.

"Dare un contributo positivo alle comunità in cui operiamo è al centro del nostro modo di fare impresa - dichiara Antonio Fazzari, direttore generale di Fater - Questo principio è ancora più importante nel contesto eccezionale che stiamo vivendo, nel quale donne e famiglie si trovano ogni giorno in situazioni di difficoltà. Ci tengo davvero a ringraziare di cuore WeWorld e Heart4Children per il preziosissimo lavoro che fanno ogni giorno e tutte le aziende che hanno preso parte con noi al Mercatino di Natale donando i loro prodotti. E un grazie speciale a tutti i nostri dipendenti e le persone che, con grande altruismo e generosità, hanno partecipato. È soltanto facendo squadra e lavorando insieme che, un passo alla volta, possiamo fare la nostra parte al fianco di chi ci chiede aiuto".