La start-up pescarese Nakuru vince il premio EcoDesign di Conai con il prodotto NakPack Extreme

Nakuru, startup innovativa con sede a Pescara, annuncia che l’evoluzione del prodotto di punta NakPack, che a breve verrà lanciato sul mercato, ha recentemente ricevuto il prestigioso premio EcoDesign dal consorzio nazionale imballaggi (Conai).

«Questo riconoscimento sottolinea il nostro impegno nei confronti dell'innovazione sostenibile e della responsabilità ambientale», si legge in una nota.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla Triennale di Milano, durante l'evento "L'Economia del Futuro" organizzato dal Corriere della Sera.

«Questo importante riconoscimento è il frutto del duro lavoro del nostro team e della nostra costante dedizione a trovare soluzioni eco-friendly senza compromettere le prestazioni», aggiungono dalla Nakuru. NakPack Extreme rappresenta il futuro dell'imballaggio sostenibile, unendo design innovativo e materiali ecologici. Questo prodotto all'avanguardia è stato progettato per massimizzare l'efficienza e la funzionalità, riducendo al contempo l'impatto ambientale. Il Premio EcoDesign di Conai è un riconoscimento prestigioso che celebra le aziende che si distinguono per l'impegno nell'adozione di pratiche sostenibili e per l'introduzione di soluzioni innovative nel settore dell'imballaggio. Quest’anno sono state premiate aziende del calibro di Barilla, Nestlé, Esselunga e tante altre.

«Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo successo. Dal nostro team dedicato agli esperti del settore, questa vittoria è il risultato di uno sforzo collettivo», concludono da Nakuru.