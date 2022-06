Piano anti-rumore e possibili restrizioni per i locali: Confesercenti chiede un incontro urgente al sindaco

La Confesercenti ha chiesto un incontro urgente al sindaco Carlo Masci per discutere del temuto piano anti-rumore che sembrerebbe orientato a nuove restrizioni per gli esercenti delle zone della movida. Lo riferisce a IlPescara Gianni Taucci, direttore della Confesercenti. La richiesta è stata avanzata giovedì pomeriggio e l'auspicio è che l'incontro sia convocato la prossima settimana. Taucci spiega che il contenuto del provvedimento non gli è noto, ma da quel che è trapelato sembrerebbe che ci siano posizioni troppo dure.

“Abbiamo chiesto un incontro urgente perché delle volte i tecnici scrivono delle cose, ma non si rendono conto delle conseguenze di ciò che si va ad applicare”, dichiara Taucci. “Già sotto il punto di vista turistico da questa amministrazione ci hanno dato una risposta a metà, nel senso che si è capito che c'è chi vorrebbe una città turistica e chi no, ora è da capire bene cosa si vuole davvero fare”. Il riferimento è a tutte le attività, in particolare quelle di somministrazione aperte la sera a piazza Muzii, in via delle Caserme e sul lungomare che attendono di sapere cosa il piano anti-rumore prevede e quali dunque le misure che si intende attuare. “Ci hanno già risposto durante il periodo covid – incalza Taucci -, con la riduzione degli orari. Quello significa non fatturare. Di fatto hanno decretato la morte economica di decine e decine di imprese. Se girassero per la città dal lunedì al venerdì vedrebbero che è praticamente morta. Stop del fatturato significa meno posti di lavoro e meno acquisti. Nel complesso un'impoverimento dell'economia, fornitori inclusi”.

Per questo ora sulle misure che si intendono adottare in base al piano anti-rumore, la Confesercenti chiede contezza così da poter aprire una discussione e giungere, auspica, ad un accordo.