Movida in centro, Confesercenti replica alle accuse del comitato dei residenti: "Nessuna irregolarità per tavolini e sedie"

Ancora polemiche ed accuse reciproche fra i gestori dei locali ed il comitato dei residenti della zona di via Battisti e piazza Muzii. Questa volta, Confesercenti con il direttore provinciale Taucci replica alle ultime dichiarazioni fatte dal comitato sui presunti abusi nell'utilizzo del suolo pubblico per sedie e tavolini da parte dei gestori, nonostante le autorizzazioni concesse dalle attuali norme per la questione del Coronavirus.

Secondo Taucci, la polizia municipale ha effettuato controlli per tutta l'estate senza riscontrare violazioni. L'estensione dell'occupazione del suolo pubblico è consentita nell'ambito delle norme emanate da Governo ed amministrazioni locali per sostenere i locali che hanno dovuto ridurre significativamente i posti a sedere a causa delle norme per il distanziamento sociale:

In tutto il mondo i governi e i Comuni stanno favorendo l'ampliamento della concessione di spazi esterni ai pubblici esercizi ma forse il comitato dei residenti non se ne è reso conto. Ma il buon nome di imprese che danno lavoro a centinaia di persone non può essere messo ogni volta alla gogna senza alcuna ragione di fondo, addirittura ipotizzando coperture e omissioni da parte delle istituzioni pur di non ammettere che le imprese rispettano le regole. Questa guerra ha perso ogni razionalità, se mai ne avesse avuta

Per Confesercenti, probabilmente il comitato si augura un nuovo lockdown e si sta impegnando affinchè Pescara si spenga, mentre l'associazione di categoria chiede per i mesi invernali di poter mantenere l'uso del suolo pubblico con l'aggiunta della copertura, per continuare a lavorare in piena sicurezza utilizzando materiale leggeri e facilmente rimovibili.