Orari di chiusura, Casartigiani promuove Masci: "Ha rispettato le imprese che operano fuori dalla movida"

Casartigiani Imprese Pescara è intervenuta ieri in riunione con il sindaco di Pescara Carlo Masci in merito ai nuovi orari delle attività della movida. Come riporta una nota, la confederazione ha espresso parere favorevole "ai nuovi orari che l'amministrazione comunale ha approvato dimostrando grande maturità, tutelando i cittadini e tutte le imprese di Pescara da un nuovo eventuale danno sociale ed economico futuro".

Dunque Casartigiani, a differenza di altre associazioni di settore, non ritiene limitativa la decisione del sindaco, anzi: "I cittadini saranno rispettati insieme a tutte le attività dell'intero territo della città, poichè bisognava rispettare anche l'80% delle imprese artigianato e commercio presenti sul territorio pescarese fuori da quei luoghi comuni forse troppo sulla ribalta delle cronache (20%)".

Per tale ragione Casartigiani Pescara si congratula con l'amministrazione "che ci sta tutelando dal rischio di un nuovo aumento dei contagi e sta riportando forse una mentalità del rispetto degli altri lavori che si svolgono in uffici pubblici e privati, che tutte le mattine aprono i loro uffici e che hanno bisogno fortemente di gente attiva (non è retorica)".