In Abruzzo si continua a morire di lavoro, è una delle regioni peggiori: a Pescara 11 decessi

In Abruzzo si continua a morire nei luoghi di lavoro e la nostra regione risulta tra le peggiori in Italia sul fronte delle morti bianche.

L'Abruzzo è una delle regioni meno sicure per quanto concerne l'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro.

A fare il quadro della situazione è la mappatura dell’emergenza dell’osservatorio Vega engineering che ha analizzato il rischio di morte, regione per regione nel 2021.

Nel nostro Paese sono state 1.221 le morti bianche accertate lo scorso anno. A finire in zona rossa al termine del 2021, con un’incidenza maggiore del 25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 42,5 morti ogni milione di lavoratori), sono: Puglia, Campania, Basilicata, Umbria, Molise, Abruzzo e Valle D’Aosta. In zona arancione invece Trentino Alto Adige, Piemonte, Marche, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna. In gialla: Lazio, Sicilia, Veneto e Sardegna. Mentre in bianca: Lombardia, Toscana e Calabria.

I numeri assoluti delle morti sul lavoro in Italia da gennaio a dicembre 2021

Numeri assoluti e incidenze danno classifiche differenti. E infatti la graduatoria si modifica. Tant’è che a guidare la classifica del maggior numero di vittime nei luoghi di lavoro è la Lombardia (116) seguita da Campania (111), Piemonte (92), Lazio ed Emilia Romagna (85), Veneto (78), Puglia (75), Toscana e Sicilia (48), Abruzzo (38), Marche e Liguria (28), Friuli Venezia Giulia (27), Trentino Alto Adige (24), Umbria (23), Sardegna (19), Basilicata (16), Molise (15), Calabria (14) e Valle D’Aosta (3). Nella nostra regione al primo posto c'è Pescara con 11 casi, seguono Chieti con 10, L'Aquila con e Teramo con 8 decessi.