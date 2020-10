Microcredito per grandi idee: presentazione del bando per progetti imprenditoriali per cittadini dei Paesi terzi

Microcredito per grandi idee: giovedì 15 ottobre, al circolo Futuro Imperfetto 2.0, si parlerà del bando per finanziare imprese create da cittadini extra Ue.

Questo bando si rivolge a persone di recente provenienza da Paesi non appartenenti alla Ue o ai figli nati in Italia da persone immigrate. Mette a disposizione la possibilità di accedere a un fondo di garanzia istituito da Fondazione Finanza Etica, per agevolare l’accesso al credito.

Attraverso l’accesso a tali garanzie, i soggetti interessati potranno richiedere a PerMicro un finanziamento fino a un massimo di 25.000 euro.