Metamer è fra le "Imprese vincenti" 2020 per valorizzare le eccellenze del territorio. All'azienda, con uffici anche a Pescara, va infatti il prestigioso riconoscimento di Intesa San Paolo. La premiazione si terrà domani, giovedì 5 novembre, alle ore 17,30 in diretta streaming sulla piattaforma web dell'istituto bancario. Soddisfazione è stata espressa da Nicola Fabrizio, amministratore delegato di Metamer e vicepresidente Comitato Pmi di Confindustria Chieti-Pescara:

"La nostra strategia affonda le proprie radici sull'analisi dei trend e dei fattori di cambiamento che stanno profondamente trasformando il mondo delle utilities e dei servizi in modo progressivo. Pone le basi sulle competenze, sulla scelta di un posizionamento chiaro e differenziante, sullo sviluppo di una cultura di customer centricity e sulla identificazione di un ruolo in termini di Responsabilità sociale. Di fatto, una strategia di generazione di valore per tutti gli stakeholder".

Per quanto riguarda il futuro, i piani di crescita di Metamer prevedono un raddoppio dimensionale puntando sull'allargamento costante dello scopo geografico e sull'ampliamento graduale dello scopo di prodotto, per offrire ai propri clienti un servizio sempre migliore. “La realizzazione di tale strategia ci pone di fronte due temi particolarmente impattanti: l’innovazione e la digitalizzazione, senza compromettere la centralità del cliente - prosegue Fabrizio - Ringrazio Intesa San Paolo per il riconoscimento e tutti coloro che collaborano a vario titolo nel progetto Metamer per l'impegno e la dedizione profusi”.