Anche nel mercato di Campagna Amica di Pescara arrivano i dolci di carnevale

Sabato all'insegna dei dolci di carnevale quello in arrivo nei mercati di "Campagna Amica" abruzzesi, compreso quello di Pescara in via Paolucci. Coldiretti infatti ha fatto sapere che sabato 13 febbraio gli agricoltori dei mercati prepareranno un'esposizione di frappe, cicirchiate, castagnole e ogni tipo di leccornia dolce carnascialesca tutte tipiche della nostra regione, preparate con ingredienti a chilometro zero e materia prima rigorosamente made in italy.

Coldiretti sottolinea come preparare i dolci a casa permette di fare la differenza sulla qualità, acquistando proprio la materia prima nei mercati di "Campagna amica" dove trovare anche le specialità del periodo già pronte e confezionate:

Principali protagonisti delle feste di carnevale, che comunque quest’anno saranno in tono minore a causa dell’emergenza sanitaria, saranno le frappe, dolci diffusi in tutta Italia con appellativi e forme diverse che hanno avuto origine addirittura nell'antica Roma, con la festa del Carnevale che segnava il passaggio dal periodo invernale a quello primaverile con l'inizio della semina dei campi festeggiato con abbondanti banchetti.