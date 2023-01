Un successo il mercatino di Natale di Corso Umberto I, Patriarca (Anva-Confesercenti): "Affluenza superiore alle aspettative" [VIDEO]

“Un'affluenza superiore alle aspettative” e piena soddisfazione da parte di chi lo ha organizzato e da parte di chi ha partecipato, tanto che già si lavora per l'anno prossimo con l'obiettivo di portare ulteriori novità ampliando l'offerta e contribuendo ancor di più ad esaltare la bellezza dell'atmosfera natalizia.

Chiude stasera (domenica 8 gennaio) il mercatino di Natale di Corso Umberto I, ma il bilancio è già definito: è stato un successo. Lo conferma a IlPescara Luigi Patriarca, presidente provinciale dell'Anva, l'Associazione dei commercianti su aree pubbliche di Confesercenti che per tre anni, questo è stato il secondo, si è aggiudicata il bando comunale per organizzarlo.

“E' stata una cosa positiva per la città. Ha creato una bella atmosfera natalizia lungo il corso. Le casette bianche e la loro illuminazione hanno colpito tutti, soprattutto i bambini. Chi ha partecipato è molto felice di com'è andata. Abbiamo ricevuto i complimenti da tanti esercenti che lavorano in mercatini di altri territori così come tante richieste. E' persino venuto un gruppo di Roma che ci ha chiesto in maniera esplicita se volevamo organizzare una cosa simile anche nella capitale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ventiquattro le casette di legno bianche tra torroni, liquirizie, miele e pasticceria oltre ai tantissimi articoli da regalo che hanno fatto decisamente centro. “Certo – aggiunge Patriarca – è da migliorare e lo miglioreremo avendo la possibilità di mettere l'anno prossimo qualcosa in più. E' stata una buona mossa quella dell'amministrazione di dare la possibilità di gestirlo per tre anni attraverso un bando. L'anno scorso è stato fatto tutto all'ultimo minuto, ma sapevamo che avendo il tempo di programmare avremmo potuto fare un buon lavoro e siamo già all'opera per renderlo ancora più bello per le prossime festività natalizie. Siamo molto contenti della crescita registrata e di aver migliorato già il mercatino. L'anno prossimo porteremo ancora più articoli e faremo qualcosa anche a livello di animazione per rendere ancor più piacevole l'atmosfera”.

Bello, attrattivo e anche funzionale perché, conferma, le vendite sono andate bene e la presenza di quelle casette lungo tutto corso Umberto I ha permesso di rendere vivo il centro anche in quei pochi giorni in cui i negozi sono rimasti chiusi. Negozi con i quali, sottolinea, proprio per la diversificazione dell'offerta, si è lavorato in armonia senza creare alcun contrasto.

Il territorio nelle scelte è stato indiscusso protagonista e lo sarà ancora, assicura Patriarca. “Siamo soddisfatti di aver portato quest'anno il nostro miele o lo stand di ricami fatti sul posto su tessuti abruzzesi per le idee regalo e ancora il legno d'ulivo lavorato dalla maestria di un artigiano. Non è facile trovare disponibilità perché in periodi come questo gli impegni sono tanti, ma sarebbe bellissimo inserire, ad esempio, la ceramica abruzzese”.

Insomma, il mercatino abbasserà oggi, domenica 8 gennaio, le immaginarie saracinesche, ma il presidente Anva-Confesercenti già pensa a quando e come si rialzeranno per le prossime festività. E lo fa con un'altra speranza: che si possa fare qualcosa per modificare o trovare una soluzione alla legge regionale che ad oggi impedisce la somministrazione di cibi e bevande se non per più, spiega Patriarca, di quattro giorni. Ragioni per le quali, ad esempio, sono mancate castagne e vin brulé: "sono cose fondamentali per i mercatini. Auspichiamo si possa fare qualcosa”.