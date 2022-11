Tutto pronto per l'inaugurazione del mercatino di Natale, decine di casette in corso Umberto I

Prende il via domani (venerdì 25 novembre) il mercatino di Natale in corso Umberto I a Pescara.

L'inaugurazione è prevista alle ore 10 e a promuovere l'iniziativa sono l'amministrazione comunale e l’Anva-Confesercenti.

All’inaugurazione presenzieranno, fra gli altri, l’assessore comunale al Commercio, Alfredo Cremonese, e Luigi Patriarca, presidente provinciale di Anva, l’associazione dei commercianti su aree pubbliche di Confesercenti.

Il mercatino si concentra nel corso principale della città, corso Umberto I, con 24 casette in legno che ospiteranno 5 stand alimentari, dove sarà possibile scegliere fra torroni, liquirizie, miele, pasticceria, e 19 stand di articoli da regalo per il Natale. Il mercatino resterà aperto dal 24 novembre all’8 gennaio tutti i giorni, dalle ore 9:30 alle 20:30.

«Puntiamo a replicare il successo dello scorso anno con una formula profondamente rinnovata rispetto allo storico mercato che si svolgeva nel’area di risulta», spiega Patriarca, «abbiamo deciso, in linea con quanto richiesto dal Comune, che l’allestimento delle ‘casette’ fosse il più possibile curato perché parliamo della strada di massima visibilità per Pescara, ed anche perché come Confesercenti siamo consapevoli che il mercatino di Natale deve essere un traino per i negozi del centro».