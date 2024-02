A Pescara il primo "Mastro formatore artigiano" di Confartigianato

Ha ricevuto in questi giorni l'attestato come primo mastro formatore artigiano d'Abruzzo Davide Daventura, da parte di Confartigianato Abruzzo con il presidente Giancarlo Di Blasio. Si tratta, spiega l'associazione di categoria, di una nuova opportunità per le aziende attraverso la qualificazione del personale e l'innovazione tecnologica.

Daventura ha quarantotto anni, laureato in ingegneria delle infrastrutture a L’Aquila, è titolare, insieme con i fratelli, della Clama, impresa che ha realizzato importanti opere pubbliche, restauri conservativi di condomini e ristrutturazioni complesse. E’ presidente di Confartigianato Edilizia - Anaepa di Pescara. Confartigianato ha commentato:

"Quella del mastro formatore è una figura introdotta nell’ultimo contratto nazionale di lavoro dell’edilizia-artigianato, con lo scopo di rafforzare il ruolo dell’imprenditore nella qualificazione del personale. Di fatto certifica quella trasmissione di competenze che è il vero valore delle piccole e medie imprese italiane.

Per acquisire la qualifica sono necessari requisiti di esperienza, imprenditorialità, regolarità fiscale e contributiva, formazione del personale dipendente, capacità tecnico – finanziaria – organizzativa, bisogna inoltre essere in regola con la normativa relativa alla sicurezza e dimostrare capacità di trasmissione delle competenze. Le imprese in cui opera il mastro formatore artigiano aumentano il loro valore sul mercato nei confronti dei committenti pubblici e privati: hanno infatti in questo modo l’opportunità di investire nello sviluppo professionale e nella qualità dei servizi offerti."