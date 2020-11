Un mastro birraio del Pescarese: "È crisi vera, l'e-commerce non funziona"

Un mastro birraio del Pescarese lancia l'allarme: "È crisi vera, l'e-commerce non funziona". Jurij Ferri, titolare del prestigioso birrificio artigianale "Almond" di Loreto Aprutino, afferma all'Ansa Abruzzo quanto segue:

"Non stiamo ricevendo ordini da distributori da circa un mese e l'asporto assorbe solamente una piccolissima parte di quello che sarebbe attualmente il consumo. Insomma, siamo doppiamente colpiti e non abbiamo agevolazioni fiscali di nessun tipo. Come settore proviamo a organizzarci con piccole spedizioni in Italia e contemporaneamente con l'e-commerce, che però assorbe valori insignificanti di consumo".

Ferri, dunque, conferma la crisi del settore e spiega che "quello della birra artigianale non rientra in un codice Ateco neanche in zona rossa e quindi non riceverà almeno per ora nessun ristoro. Il nostro è un settore artigianale fortemente in difficoltà: noi viviamo del lavoro che facciamo servendo ristoranti, enoteche, wine bar e bar, pizzerie, che sono fermi in tutta Italia se non per l'asporto". Insomma, sono tempi davvero difficili.