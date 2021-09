Come espandersi in qualsiasi scena di mercato: formazione gratuita per imprenditori e professionisti

Da 18 mesi, ininterrottamente, l’agenzia di marketing digitale Web Leaders realizza webinar gratuiti per formare imprenditori, manager e professionisti sul soggetto del marketing online, sull’uso dei social per espandere il business, sulla Seo e qualsiasi argomento collegato, che possa aiutare le attività a sapere come promuoversi e come riuscire ad espandersi, anche con budget molto ridotti. I webinar gratuiti realizzati in diretta, fino ad oggi sono stati 500 e sono stati seguiti da più di 30.000 tra imprenditori e professionisti.

I feedback e i ringraziamenti dal mondo imprenditoriale sono stati migliaia e sono numerose le aziende, gli imprenditori e i professionisti che hanno scritto allo staff di Web Leaders affermando che questi webinar li hanno aiutati a superare momenti molto difficili. 205 di loro hanno desiderato lasciare una recensione su Internet, rendendo Web Leaders l’agenzia di web marketing più recensita in Italia. L’iniziativa nasce nel periodo del lockdown (marzo 2020): in quei giorni l’agenzia decise di organizzare 3 webinar gratuiti al giorno, nell’ambito della rassegna "Cosa fare quando non sai fare".

L’obiettivo era quello di offrire informazioni e formazione di business che potesse effettivamente supportare le aziende ed i professionisti e motivarli a non mollare, continuando a promuoversi, nonostante le tremende avversità di una economia sconvolta dalla pandemia. I webinar sono sempre stati gratuiti e della durata di 1 ora e, fino a Luglio dell’anno scorso, venivano realizzati tutti i giorni. Da quando poi le aziende hanno ripreso le loro attività, questa iniziativa è stata chiamata “Business Week” e offre come minimo 3 webinar gratuiti alla settimana (www.webleaders.it/business-week-fb/).

I webinar sono tenuti da oltre 20 relatori, tra cui degli specialisti ed esperti del marketing online, ma anche da avvocati, imprenditori o consulenti che offrono suggerimenti pratici di valore, finalizzati all’espansione e al benessere delle attività. I temi affrontati spaziano da tutti i soggetti del web (come fare Seo, come fare l’analisi dei mercati, l’uso di Linkedin, Facebook, Instagram, Whatsapp, etc.), alla consulenza aziendale, marketing, promozione, vendite, selezione del personale, finanziamenti alle aziende, start up etc. Inoltre, chiunque ha la possibilità di rivedere gratuitamente per 30 giorni tutti i webinar realizzati e i centinaia di temi affrontati nel Winning People Channel creato da Web Leaders.

L’iniziativa nasce dal desiderio di Michele De Capitani, titolare di Web Leaders e riconosciuto esperto nazionale di Seo e web marketing, di condividere con altri imprenditori e professionisti il know how che ha permesso anche alle sue attività di crescere ed espandersi costantemente, in qualsiasi condizione economica: “Sono convinto che tutti possiamo raggiungere con maggior facilità i nostri sogni imprenditoriali, quando l’economia prospera e le aziende sanno come promuoversi, come espandersi e come farcela”, dice. “Per questa ragione farò sempre il possibile per supportare le aziende e i professionisti a creare realtà aziendali vincenti, forti e motivate. Questa è l’unica strada per vincere tutti”.