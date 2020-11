Le mareggiate tornano a fare danni, Padovano (Sib-Confcommercio): "Per l'erosione si nomini un commissario" [VIDEO]

Come tradizione, le prime mareggiate che si sono verificate nella zona tra Pescara sud e Francavilla al Mare tra ieri e oggi hanno provocato danni.

Il mare in tempesta ha "mangiato" metri di spiaggia portando via molta sabbia ma anche facendo spiaggiare diverse tartarughe Caretta Caretta.

Il presidente di Confcommercio Pescara e della Sib Abruzzo, Riccardo Padovano, torna a lanciare l’allarme sul problema mareggiate che puntualmente sono tornate a investire la costa abruzzese da Martinsicuro a San Salvo.

Padovano chiede che per il problema dell'erosione venga nominato un commissario: «Possiamo rimetterci anche l’orologio. Arriviamo a novembre e con il maltempo torniamo a fare i conti con le mareggiate. Siamo alle solite per un problema che si ripete ciclicamente. Ma adesso è arrivata l’ora di dire basta. Basta perché non si può più andare avanti così. È ora che si passi ai fatti. Se la Regione metterà in sistema la realizzazione del progetto conosciuto come progetto Ancora e se provvederà allo stanziamento di quei fondi necessari, allora si potrà pensare di risolvere un problema atavico che coinvolge ogni inverno tutta la costa abruzzese da Martinsicuro a San Salvo. Ci sono fondi per così dire dormienti e non utilizzati da Regione e Comuni. Fondi che ancora oggi restano chiusi nei cassetti».

Padovano lancia un appello al presidente Marsilio e all'assessore competente affinché venga nominato un commissario ad hoc per occuparsi dell’emergenza dell’erosione costiera. Un commissario che si occupi dei dragaggi degli avamporti e che solleciti le istituzioni a intervenire e a utilizzare i fondi disponibili affinché non si arrivi come sempre a novembre quando poi già si deve fare una prima conta dei danni.

«Nelle giornate scorse i balneari da soli e a proprie spese», fa sapere Padovano, «hanno tentato di salvare il salvabile o predisponendo ove possibile le dune di sabbia che hanno limitato i danni. Non è possibile però che sia sempre il privato ad intervenire per cui sollecito ancora una volta Regione e Comuni a fare ognuno la propria parte. Occorre anche intervenire all’avamporto di Ortona per dragare 600 mila metri cubi di sabbia idonei poi per il ripascimento morbido. Ci sono interventi da fare a Pineto. Ci sono finanziamenti fermi a Francavilla, opere da portare a compimento e finanziamenti per Casalbordino e mi fermo qui senza allungare l’elenco, ma ripeto è arrivato il momento di intervenire per cui chiedo alla Regione Abruzzo di predisporre un Piano per risolvere l’emergenza dell’erosione, dando pieni poteri ad un commissario, superando gli ostacoli della burocrazia e tamponando l’emergenza, ma occorre fare in fretta per fronteggiare una emergenza. Si è visto che le dune di sabbia sono una delle soluzioni e allora si lavori per reperire la sabbia, evitando che nelle prossime settimane si verifichi quello che è accaduto in queste ultime ore».

