Tornano a manifestare le imprese che operano intorno al mondo del wedding

Anche la Confcommercio di Pescara aderisce alla manifestazione che si terrà venerdì 26 marzo in oltre 30 città italiane e coinvolgerà le imprese che operano intorno al mondo del wedding per "chiedere risposte certe e immediate al governo e alle istituzioni in genere a sostegno di un comparto particolarmente colpito dall’emergenza Covid". L'appuntamento per la nostra città è in piazza Salotto.

"Il settore wedding - si legge in una nota - è uno tra i comparti più colpiti, se non il più colpito, dalla crisi collegata all’emergenza da Covid-19 vista l’immediata chiusura di tutto ciò che generava assembramento e/o raggruppamento di persone imposti dal governo, anche il successivo restringimento numerico di presenze (per i matrimoni) ha bloccato le celebrazioni per il 90%. Come tutti i comparti turistico/ristorativi e alberghieri, e ancor più per le specificità proprie descritte sopra, il settore ha subito una perdita senza precedenti. Questo sta creando problemi che il comparto non è in grado né di sopportare né di assorbire. Migliaia di aziende hanno già dichiarato la liquidazione o hanno iniziato le procedure fallimentari, e migliaia di nuovi fallimenti sono attesi nei prossimi mesi. Le imprese del comparto scendono in piazza per dire basta".