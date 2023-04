Mangiare in pizzeria: Pescara è tra le città in cui costa meno

Sono molteplici i dati analizzati nell’ultimo Rapporto Annuale 2023 Ristorazione di Fipe, Federazione Italiana Pubblici Servizi. Il rapporto è stato elaborato con le informazioni disponibili al 1° marzo 2023.

A essere analizzati sono il contesto macroeconomico, consumi e investimenti, ovviamente importazioni ed esportazioni così come l’andamento del mercato del lavoro e i prezzi. A questi dati si aggiungono quelli relativi alla spesa quotidiana specifica nell’ambito del food, compresa quella che si effettua in pizzeria.

Quanto costa consumare un pasto in pizzeria? La risposta dipende dal luogo in cui si acquista il pasto. Infatti, da Nord a Sud, la situazione cambia moltissimo. Di sicuro possiamo affermare che la città in cui costa meno mangiare una pizza o un altro pasto in pizzeria è Rovigo, dove si spende in media 8,09euro a persona.

Tuttavia Pescara sa distinguersi posizionandosi nella Top Ten. Infatti Pescara si colloca al sesto posto della classifica relativo al prezzo del pasto in pizzeria, con una spesa pari a 8,84euro. Il prezzo è comprensivo di pizza e bibita. Una posizione importante, visto che supera, seppur di un punto, Napoli, città globale della pizza.

Di seguito le prime 20 posizioni della classifica delle città in cui costa meno mangiare una pizza in pizzeria:

Rovigo 8,09 Livorno 8,39 Reggio Calabria 8,58 Ascoli 8,61 Vercelli 8,70 Pescara 8,84 Napoli 8,99 Lucca 9,34 Belluno 9,52 Catanzaro 9,71 Bari 9,75 Cagliari 9,97 Messina 10,11 Verona 10,11 Roma 10,15 Lodi 10,18 Trieste 10,18 Alessandria 10,19 Bergamo 10,22 Brescia 10,23

Invece la città in cui costa di più è Reggio Emilia, con una spesa media di 15,59euro a persona.