Mancato utilizzo dei titoli di viaggio, dalla giunta regionale c'è l'ok ai rimborsi

Mancato utilizzo dei titoli di viaggio a seguito dell'emergenza Covid, dalla giunta regionale c'è l'ok ai rimborsi. L'ordinanza del presidente Marsilio ha previsto che le aziende di trasporto sono tenute a riconoscere il rimborso dei titoli per i pendolari di trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale secondo criteri e modalità da definire.

Si tratta di titoli di viaggio acquistati da utenti che non hanno potuto usufruire del servizio dopo i provvedimenti governativi e regionali di restrizione alla circolazione, oppure hanno utilizzato un servizio nettamente ridimensionato.

L'esecutivo ha anche licenziato il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Approvato, inoltre, il disciplinare per l'esercizio di bed & breakfast in forma imprenditoriale e la relativa modulistica Scia per l'apertura delle attività.