In sei mesi in Abruzzo "solo" 262 imprese in più e nel commercio il record negativo è di Pescara

Terzultimo l'Abruzzo a livello nazionale per incremento del numero di imprese nel primo semestre del 2022. Una crescita che si conta in 262 saracinesche sollevate per un valore percentuale di crescita dello 0,18 per cento, molto al di sotto della media nazionale che è dello 0,52 per cento: un incremento che è dunque pari ad un terzo rispetto a quello registrato nel Paese. Sebbene la provincia di Pescara faccia registrare il segno più a livello generale (la crescita è dello 0,27 per cento), sempre però al di sotto della media nazionale, ha il suo record negativo nel commercio: con 238 imprese in meno l'Abruzzo registra un decremento percentuale doppio rispetto a quello nazionale e a fare peggio è proprio Pescara con 79 attività in meno.

E' quanto emerge dall'indagine condotta dall'economista Aldo Ronci: nel primo semestre del 2022 le iscrizioni sono state 4.025 e le cessazioni 3.763. Di qui il dato che parla di “sole” 262 nuove imprese in sei mesi. Le variazioni percentuali all’Aquila Pescara e a Teramo anche se positive sono tutte inferiori all’incremento nazionale dello 0,52 per cento: la crescita registrata è rispettivamente dello 0,39 per cento, dello 0,27 per cento e dello 0,18 per cento. Chieti in controtendenza rispetto al dato italiano subisce una flessione dello 0,04 %. A far registrare la crescita maggiore è il settore delle costruzioni con le imprese aumentate per totali 254 unità. Dato che probabilmente è dovuto dalla forte spinta indotta dal “Superbonus 110%” e dalle misure collegate. L’incremento più elevato con i dati più positivi a L’Aquila (+84). Segue il settore delle attività scientifiche e tecniche con 165 unità in più con i risultati migliori a L’Aquila (+52) e a Chieti (+49).

Pescara, come detto, in termini di flessione si guadagna il record negativo nel commercio. Per quanto riguarda l'agricoltura a livello regionale le imprese perse sono state 221 con un decremento percentuale quadruplo rispetto a quello nazionale: a fare peggio Chieti con 120 in meno, più della metà del totale. Se alla inadeguata dinamica delle imprese si aggiungono i deludenti andamenti delle esportazioni e dell’occupazione e la tendenza al restringimento dell’erogazione del credito, risulta evidente lo stato di crisi in cui versa il sistema economico abruzzese (in particolare quello delle micro imprese) che ha bisogna di incentivi e strumenti per diventare più competitivo, sottolinea Ronci nella sua indagine.

Il peggioramento rispetto al I semestre dell’anno precedente si spiega con il fatto che, da un lato, le iscrizioni (+236) sono cresciute in maniera lieve, dall’altro, le cessazioni (?423), hanno subito una flessione molto sostenuta. La consistenza flessione delle cessazioni rispetto al I semestre del 2021 è stata determinata dal venir meno della speranza di poter usufruire di ulteriori agevolazioni dai provvedimenti anti covid.

Le imprese hanno registrato un saldo positivo in tre province: L’Aquila cresce di 117 unità, Teramo di 100 e Pescara di 65. Chieti è l’unica provincia a registrare un decremento di 20 unità. Come detto però le variazioni percentuali all’Aquila Pescara e a Teramo anche se positive sono tutte inferiori all’incremento nazionale dello 0,52 per cento. Chieti in controtendenza rispetto al dato italiano subisce una flessione dello 0,04 per cento. La distribuzione delle attività economiche in Abruzzo al 30 giugno 2022 mostra in agricoltura un numero di imprese attive che rappresentano il 20 per cento del totale contro il 14 per cento nazionale segnalando un eccesso di tali aziende; nei servizi un numero di imprese che rappresentano il 56 per cento del totale a fronte del 62 per cento nazionale segnalando una carenza di tali aziende.